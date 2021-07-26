«Забрал из роддома!»: Безруков запечатлел жену с детьми по дороге домой из клиники

Недавно 47-летний актер вновь стал отцом.

47-летний Сергей Безруков на днях стал отцом в третий раз. Режиссер Анна Матисон, его жена, подарила ему сына Василия. Напомним, пара уже воспитывала пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу.

Счастливую новость артист обнародовал в личном блоге, показав на фото жену с новорожденным на руках прямо из роддома.

И вот от Сергея Безрукова новая позитивная весть – его супруга выписалась из клиники с малышом Васенькой. За своей любимой и младшим наследником артист приехал всем семейством.

«Забрал из роддома! Едем домой!» — с восторгом сообщил Безруков в микроблоге, украсив свой пост снимком из авто.

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