Магнит для мужских глаз: Брежнева на отдыхе без мужа поманила роскошным бюстом в топе из ткани гофре

Вера Брежнева в настоящий момент отдыхает в Грузии, остановившись в одном из колоритных отелей в Тбилиси. При этом «главного грузина», как выразилась певица, мужа Константина Меладзе, с ней рядом нет.

Певица в восторге от местной красоты, гостеприимства людей и вкусной кухни. Прибыв на место, звезда устроила для своих поклонников в личном блоге игру-интригу. Описывая страну в stories своего Instagram, но не раскрывая ее названия, Брежнева предложила угадать, куда она прилетела. Среди вариантов со стороны фолловеров значились такие республики, как Азербайджан, Арабские Эмираты, Америка, Украина и Греция.

Для привлечения внимания публики Вера украсила одно из сообщений в микроблоге эротичным снимком, выставив фото своего бюста крупным планом в кипенно-белом гофрированном топе. 39-летняя Брежнева накинула поверх него в тон рубаху, а красоту декольте подчеркнула изящным кулоном на тонкой цепочке и мелкими бусами.

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