«Обученные люди»: Кошмал рассказала, кто готовил огромное количество еды на съемках «Сватов»

В седьмом сезоне главные герои часто оказывались за праздничным столом и произносили тосты.

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на многочисленные вопросы своих подписчиков. Многих, что неудивительно, интересовали съемки седьмых «Сватов», которые прошли в Грузии и завершились всего несколько дней назад.

На кадрах, которые оказывались в Сети, можно было нередко увидеть главных героев сериала за праздничным столом. При этом можно было разглядеть огромное количество различных блюд, которые поражали своей изысканностью.

«Скажите, кто наготавливал столько еды для съемок «Сватов»?» — спросил один из пользователей.

«Для организации киношных застольев есть специально обученные люди». Анна Кошмал

Напомним, что седьмые «Сваты» выйдут на экраны уже нынешней осенью. Точная дата пока держится в секрете. Эта часть станет заключительной. Как отмечал режиссер картины Андрей Яковлев, в будущем сериал больше снимать не планируется. Проект закончен навсегда.

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