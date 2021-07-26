«Юрмальское солнышко»: младшая дочка Игоря Николаева с длинной косой предстала на фото рядом с папой

Семья известного музыканта Игоря Николаева проводит эти июльские дни в Юрмале. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова обожают этот курорт на Балтике. Здесь у звездной пары есть недвижимость, в Юрмале появилась на свет их дочка Вероника. В октябре этого года младшей наследнице Игоря Николаева исполнится уже шесть лет.

Во время отдыха в Юрмале музыкант максимум своего времени уделяет дочери Веронике. В микроблоге Игорь Николаев поделился уже несколькими снимками девочки, на которых она запечатлена или одна, или вместе со своим звездным папой. Все фото сделаны во время прогулок Игоря Николаева с Вероникой.

Вот он запечатлел дочку на берегу Балтийского моря, вот сделал селфи с ней.

«Прохладный балтийский ветер», — подписал один из кадров Игорь Николаев.

На фото Вероника предстала с длинной косой, а ветер растрепал ее челку, прикрыв локоном глаза.

«Юрмальское солнышко», «В Никиных глазках можно утонуть», «Очаровашка! Держитесь, мальчишки!», «Как же Вероника похожа на вашу маму, просто копия!», «Вылитая папа», — восхитились Вероникой подписчики Игоря Николаева.

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