«Чудесный!»: муж Анны Нетребко в восторге от сына Жанны Фриске, Платона

В этот понедельник, 26 июля, телеведущий Дмитрий Шепелев решил рассекретить внешность своего сына от покойной певицы Жанны Фриске.

Фотографии Платона появлялись в Сети несколько лет назад, когда мальчик был еще совсем маленьким. После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев наложил табу на публикацию снимков сына, звездный отец показывал наследника только со спины.

Но теперь запреты сняты. Шепелев показал, как сейчас выглядит Платон, разместив несколько фото мальчика. Шоумен пообещал, что впредь будет чаще баловать поклонников фотографиями Платона.

Снимки подросшего сына покойной певицы Жанны Фриске произвели фурор в Сети. пользователи обсуждают, на кого же похож восьмилетний Платон и восхищаются мальчиком.

Одним из первых публикацию в микроблоге Дмитрия Шепелева прокомментировал муж оперной дивы Анны Нетребко, тенор и участник шоу «Маска» телеканала НТВ Юсиф Эйвазов.

«Чудесный! Больше не скрывайте его, пусть будет счастлив», — отозвался Юсиф Эйвазов.

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