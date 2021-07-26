«Главное пожелание от зрителей: «Добавьте брутальности»: Олешко вышел из ванной и обратился к народу

Как отметил телеведущий, однажды в таком видео он хотел выйти в прямой эфир.

Телеведущий Александр Олешко в Instagram разместил забавное видео. На кадрах он только вышел из ванной комнаты с еще мокрыми волосами, которые зачесал назад. При этом актер стал подшучивать над своими подписчиками, обсуждая свой образ.

«Прошел день рождения. Главное пожелание от зрителей: «Добавьте брутальности Александру Олешко в образ. Срочно добавьте брутальности. Покажите, какой вы есть на самом деле. Выйдите из ванной что ли, обратитесь к народу». Ну вот пытаюсь. Так что ли обращаться к народу, а? Вафля, пакля, шмакля».

Александр Олешко

Как признался популярный телеведущий, в таком видео он однажды хотел выйти в эфир на своей программе. «Не разрешили. Сказали: «Нет, вернитесь обратно. Все на место поставьте. Так, как было». Что делать-то?» — задал вопрос расстроенный Олешко своим подписчикам.

Напомним, что Александр Олешко – пародист и театральный педагог. Он заслуженный артист России. Этого звания актер был удостоен в 2015 году.

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