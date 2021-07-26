«Я себя в очередной раз бросаю в зону «некомфорта»: Влад Топалов стал работать в детском садике

Как отметил музыкант, он хочет побороть в себя страхи и проблемы.

Певец Влад Топалов в Instagram заявил, что его двухлетний сын Майкл первый день пошел в детский сад. Сам музыкант очень переживает о наследнике и решил быть в этот, как он считает, непростой момент рядом с ним. Всю свою работу он взял с собой, при этом расположившись на цокольном этаже в детском саду.

Как заметил певец, у него самого тяжелая детская травма после учебы в Англии. Ему трудно оставить сына. Его мозг просто орет и ему кажется, что наследнику пока еще с другими ребятами некомфортно.

«И вот я себя в очередной раз бросаю в зону «некомфорта», чтобы проработать свои страхи и проблемы. К сожалению, другого пути нет. Но речь не обо мне все-таки. А о моем сыне! Я очень хочу, чтобы ему понравилось. Для его же развития и радости».

Влад Топалов

Напомним, что наследника музыканту подарила его жена — телеведущая Регина Тодоренко. В декабре нынешнего года Майклу Топалову исполнится уже три годика.

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