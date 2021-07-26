«У него нет желания»: Шепелев объяснил, почему его восьмилетний сын от Фриске не ведет соцсети

Как отметил телеведущий, если Платон когда-нибудь захочет публичности, то он возражать не будет.

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын от певицы Жанны Фриске, восьмилетний Платон, прекрасно знает о существовании социальных сетей. Причем некоторые из его одноклассников их ведут.

«У него самого пока нет желания. Когда появится, я не буду возражать. Хейт меня не пугает. За что его хейтить? Мне кажется, гораздо хуже, когда незнакомые и любопытные заходят на страницу и ноют, причитают, жалеют, разводят на странице грусть-печаль, одним словом — путают жалость и любовь». Дмитрий Шепелев

Как заметил Дмитрий Шепелев, его сын растет ярким и умным парнем. Он заслуживает в комментариях только самых теплых слов. Телеведущий не переживает за него и уверен, что наследник, который увлечен теннисом, вырастет хорошим человеком, сообщает портал hellomagazine.com.

Напомним, что Платон Шепелев появился на свет в 2013 году. На протяжении последних нескольких лет отец мальчика не позволяет ребенку видеться с его бабушкой и дедушкой, родителями Жанны Фриске.

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