«Я бы еще сюда приехала»: старшая дочь Дмитрия Тарасова рассказала об отдыхе в доме отца

Ангелина целый месяц гостила у футболиста и на днях вернулась к матери.

Футболист Дмитрий Тарасов в сторис Instagram опубликовал запись, на которой он едет в машине со своей старшей наследницей Ангелиной. На протяжении целого месяца девочка жила в доме отца. Судя по всему, она осталась в восторге от жизни рядом с моделью Анастасией Костенко.

«В общем, друзья, как вы догадались, настроение у меня не очень. Из-за того, что везу дочку домой. Расскажи о своих впечатлениях. Как провела этот месяц? Что больше всего понравилось, а что не понравилось», — спросил старшую наследницу Дмитрий Тарасов.

«Не понравилось? Такого нет ничего. Понравилось сидеть по вечерам, играть. Я бы еще сюда приехала». Ангелина Тарасова

«Ты можешь сюда приехать, когда угодно. Ты можешь позвонить мне в любой день и сказать: «Папа, забирай меня». И я тебя заберу», — заявил игрок.

Напомним, что Ангелина родилась у футболиста в браке с первой женой Оксаной Пономаренко. Этот союз просуществовал четыре года. Позже женщина критиковала футболиста, отмечая, что он перестал платить алименты. Сейчас, судя по всему, им удалось наладить общение.

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