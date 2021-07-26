«Я маленький мальчик для тебя или что?»: в Instagram появилось видео потасовки Давы и Саймона Марданшина

Ведущий «Дома-2» Давид Манукян жестко осадил теперь уже экс-участника проекта Саймона Марданшина во время Лобного.

На днях стало известно, что Саймон Марданшин покинул проект «Дом-2». Поводом послужила потасовка парня с ведущим реалити-шоу Давидом Манукяном.

А теперь в Сети появилось видео, запечатлевшее их ссору, едва не переросшую в драку.

Все произошло во время Лобного, когда Давид Манукян пытался разобраться во взаимоотношениях Саймона Марданшина с двумя девушками. Участник попытался вклиниться в беседу, но Дава его тут же жестко осадил.

«Не надо лезть и перебивать! Я маленький мальчик для тебя или что? Я понять не могу», — отчитал Манукян Марданшина. «Я тоже не маленький мальчик!» — вспылил Саймон Марданшин и кинулся в драку.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Саймона тут же не скрутили два крепких парня и не оттащили его от Давида Манукяна.

Сейчас Саймон Марданшин находится в гостях у своих родных в Кемерово. Стоит напомнить, что Марданшин уже давно на проекте находился в списке «на вылет», поскольку с апреля так и не смог построить отношений ни с одной девушкой. «Слабым звеном» телестройки Саймона называл и другой ведущий проекта, Влад Кадони. Это было еще в мае.

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