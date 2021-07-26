«Рад познакомить вас с ним»: Дмитрий Шепелев впервые показал лицо сына Платона крупным планом

Сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону восемь лет, шесть из них мальчик растет без мамы. Платону было два года, когда она умерла. Все эти годы воспитанием ребенка занимается его папа, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Звездный отец долгое время не показывал лица Платона в Сети. Он ограничивался лишь рассказами о достижениях мальчика и изредка публиковал его фото со спины. Недавно, правда, Дмитрий Шепелев разместил снимок Платона, на котором было запечатлено его лицо в профиль.

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Ну а теперь шоумен решил, что настал момент, когда сына можно представить поклонникам. Дмитрий Шепелев поделился в микроблоге несколькими кадрами с Платоном, на которых лицо мальчика видно очень хорошо.

«Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время когда все, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», — написал Дмитрий Шепелев.

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