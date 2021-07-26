«Женька любит свою семью»: Кошмал рассказала, чем похожа на свою героиню из «Сватов» Ковалеву

Как заметила актриса, точная дата выхода седьмой части картины пока не известна.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на многочисленные вопросы своих подписчиков. Многие стали спрашивать подробности о ее работе над картиной, которая сделала ее известной.

«Сваты-7», конечно, будут. Съемки закончены. Дата релиза на данном этапе пока не известна. Это финальный сезон «Сватов», — заметила украинская актриса.

Как добавила Анна Кошмал, съемки в Грузии седьмой части получились просто бомбезными. По словам актрисы, все песни в «Сватах» она исполняла сама.

«Есть что-то общее между тобой и Женькой?» — задал вопрос один из пользователей.

«Как Женька любит свою семью, так и я люблю этих артистов всей душой». Анна Кошмал

Основной материал для сериала «Сваты-7» начинали снимать в Белоруссии в начале 2020 года. Затем из-за пандемии работу над картиной на время свернули. Нынешним летом «Сваты» были досняты в Грузии. Они выйдут на экраны осенью нынешнего года. Зрители с нетерпением ждут продолжения ленты.

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