Подала заявку в Роспатент: Алла Пугачева затеяла ребрендинг своего товарного знака

Певица Алла Пугачева затеяла ребрендинг своего товарного знака, который стоит на дисках, высвечивается на заднике во время концертов и украшает мерч – продукцию с символикой ее бренда.

Теперь вместо «АБ», что означает Алла Борисовна, там будут стоять буквы «АП» — Алла Пугачева. Соответствующая заявка от примадонны отечественной эстрады уже подана в Роспатент, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Алле Пугачевой в этом году исполнилось уже 72 года. В последний раз большой концерт она давала чуть более двух лет назад в честь своего семидесятилетия. На выступлении был аншлаг. После этого она заявила, что теперь публика увидит ее на сцене нескоро.

Заметим, что Алла Пугачева ведет сейчас достаточно закрытый образ жизни. Почти все время она проводит в деревне Грязь в Подмосковье со своей семьей — мужем, юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, а также детьми Гарри и Лизой.

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