«Это шоу не для меня»: Анна Кошмал из «Сватов» раскритиковала украинские «Танцы со звездами»

Актриса и звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков, раскритиковала украинскую версию популярного проекта «Танцы со звездами». Как она отметила, в данном шоу ее зрители не увидят.

«Я бы хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев». Анна Кошмал

Также актриса заметила, что в последнее время заботится о своем здоровье. Как ментальном, так и физическом. «Это архиважно!» — сказала она. Кроме того, актриса заметила, что спокойно относится к смене вероисповедания. «Я считаю, что человек свободен делать все, что он посчитает нужным, чтобы жить комфортно и счастливо», — заявила актриса.

Напомним, что Анна Кошмал сыграла в сериале «Сваты» роль Жени Ковалевой. На экраны последняя часть картины должна выйти осенью нынешнего года. Не так давно в столице Грузии Тбилиси были завершены съемки седьмого сезона.

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