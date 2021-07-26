Будет оскорбительно: Елизавета II приберегла для Меган и Гарри особый план

Меган Маркл и принц Гарри в прошлом году отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. Однако титулом герцогов Сассекских они до сих пор пользуются. Кроме того, Гарри по-прежнему является принцем. Эксперты считают, что именно этот факт позволяет паре зарабатывать большие деньги. Напомним, что ранее они заключили многомиллионные сделки с Netflix и Spotify.

Многие британцы считают, что Елизавете II уже стоит подумать над тем, чтобы лишить Меган и Гарри этих титулов. А вот королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что ее величество скорее «проигнорирует» этот момент. Королева приберегла другой план. Об этом пишет Express.

«Я не думаю, что лишение титулов что-то даст. Это будет выглядеть мелочно со стороны королевы. К тому же это не то, чем она хотела бы заниматься на данном этапе своего правления. А вот если Елизавета II будет игнорировать их и исключит из числа участников празднования своего юбилея, то это подействует», — цитирует издание эксперта.

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Напомним, платиновый юбилей своего правления Елизавета II отметит в июне следующего года.

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