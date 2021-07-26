Светится счастьем: беременная Арзамасова в шелковом халатике понежилась в лучах солнца

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Разница в возрасте в паре — 21 год, но она никак не смущает знаменитостей. Более того, они скоро станут молодыми родителями: актриса ждет ребенка.

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Сейчас Арзамасова сопровождает мужа в Сочи, где у Авербуха проходят выступления нового ледового шоу «Анна Каренина». Девушка признается, что никогда так много не отдыхала в этом курортном городе. Ежедневно она наслаждается летом, солнцем и своим «интересным положением». На новом снимке будущая мама позирует в лучах яркого светила, нарядившись в шелковый нежно-розовый халатик.

«Не было лета солнечнее», — подписала актриса снимок.

Подписчики поддержали любимицу и поспешили отметить в комментариях: «Такое нежное фото», «Солнечнее, радостнее и наполненее прекрасным ожиданием вселенского счастья», «Само очарование вы, Лизонька», «Да ты сама Солнышко, столько света изучаешь», «Лиза, ты потрясающая, такая солнечная, добрая, просто невероятная! Счастья тебе!»

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