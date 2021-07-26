Наряд как у леди Ди: 30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллионера

Племянница принцессы Дианы — 30-летняя Кетти Спенсер — вышла замуж за 62-летнего итальянского миллионера Майкла Льюиса. Свадебная церемония прошла на вилле Альдобрандини во Фраскати, недалеко от Рима. На торжестве невеста появилась в роскошном платье, которое очень похоже на тот наряд, в котором выходила замуж леди Ди.

Китти выбрала платье со шлейфом Dolce & Gabbana. Снимки появились в Instagram модного дома накануне. И жених, и невеста хранили молчание по поводу церемонии, и прошла она в узком кругу. Неизвестно, был ли на празднике отец девушки, родной брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер. Об этом пишет Express.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также, скорее всего, не посетили торжество, так как для въезда в Италию требуется отбыть пятидневный карантин, а герцоги Кембриджские только на днях отмечали в Лондоне день рождения старшего сына, принца Джорджа.

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