Манящий акцент: Седокова показала пышный бюст, облачившись в белоснежную рубашку

В прошлом году Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Пара встречалась на протяжении года и решила узаконить свои отношения. Для спортсмена этот брак стал вторым.

В своем микроблоге Седокова часто делится с фанатами снимками с мужем, публично признается ему в любви и не забывает показывать смелые кадры. Бикини, купальники, яркие декольте – артистка знает толк в «горячих» фото. На этот раз она позировала в белоснежной рубашке, блеснув пышным бюстом.

Напомним, недавно Седокова выпустила новый альбом «Набирай меня», куда вошли ее свежие композиции. Кроме того, Анна активно занимается развитием своего бренда одежды. Минувшей зимой она открыла в Москве еще один магазин, где можно купить наряды, над созданием которых артистка работала лично.

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