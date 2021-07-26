«Жизнь катится вниз»: муж Бородиной на фоне развода сделал заявление

Уже несколько недель поклонники семьи Ксении Бородиной и Курбана Омарова переживают за пару. Супруги разводятся спустя шесть лет брака, хотя ничто не предвещало скорого расставания. Как бы ни умоляли подписчики Ксению одуматься, а Курбана — вымолить воссоединение, ни та, ни другой не делают ничего навстречу друг другу. Более того, Бородина сообщила, что 7 сентября судебное решение о разводе официально вступит в силу.

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На фоне развода Курбан Омаров сильно ушел в блогерство. Мужчина много времени посвящает общению с подписчиками, снимает ролики и лирические видео, а накануне сделал заявление, спускаясь в метро.

«Моя жизнь просто катится куда-то вниз», — признался Омаров.

Очевидно, так Омаров решил пошутить. Но многие хейтеры, которых у мужчины столь же много, как и поклонников, уверяют: слова пророческие, и жизнь без Ксении и ее доходов у Курбана действительно легко пойдет ко дну.

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