Соблазнительно: Рудова в секси-топе без лифчика подразнила внушительным округлым бюстом

Наталья Рудова отдыхает в Сен-Тропе. На курорт блондинка уехала в компании Анастасии Решетовой. Девушки дружат уже несколько лет, а познакомились они на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая». В своем микроблоге актриса делится моментами отдыха и личными снимками.

На этот раз Наталья показала кадры, на которых позировала в белом топе на тонких бретелях. Рудова не надела нижнее белье, продемонстрировав почти во всей красе свой бюст.

Напомним, популярность Наталья получила после выхода на экран сериала «Татьянин день» в 2004 году. До этого времени Рудова, приехав в Москву из Иваново, работала в магазине и участвовала в телевизионных кастингах.

Смотрите также: