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Соблазнительно: Рудова в секси-топе без лифчика подразнила внушительным округлым бюстом

Кадрами актриса поделилась в своем микроблоге.

Соблазнительно: Рудова в секси-топе без лифчика подразнила внушительным округлым бюстом
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова отдыхает в Сен-Тропе. На курорт блондинка уехала в компании Анастасии Решетовой. Девушки дружат уже несколько лет, а познакомились они на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая». В своем микроблоге актриса делится моментами отдыха и личными снимками.

Наталья Рудова показала грудь
Наталья Рудова показала грудь. Скриншот: instagram.com/rudovanata

На этот раз Наталья показала кадры, на которых позировала в белом топе на тонких бретелях. Рудова не надела нижнее белье, продемонстрировав почти во всей красе свой бюст.

Напомним, популярность Наталья получила после выхода на экран сериала «Татьянин день» в 2004 году. До этого времени Рудова, приехав в Москву из Иваново, работала в магазине и участвовала в телевизионных кастингах.

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