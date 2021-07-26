Семейные посиделки: Лорак без макияжа пообнималась с дочкой от Налчаджиоглу

Популярная украинская певица Ани Лорак вместе с дочерью Софией от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу улетела отдыхать. Звезда отдала предпочтение популярному в этом году среди звезд российской эстрады турецкому курорту Бодрум, расположенному на Эгейском море. Там сейчас, кстати, проводят каникулы Ксения Бородина с дочками, Виктория Лопырева с сыном, а также другие селебрити.

В первый день по прилете Лорак поспешила позагорать и покупаться в море. А вечером они с дочкой отправились на день рождения к юному другу Софии.

«Мы поздравляем нашего Давидика», — рассказала Лорак в своем микроблоге, снимая видео.

На кадрах, которые опубликовала звезда, она позирует без макияжа. Ее 10-летняя доча, уютно расположившись у мамы на коленях, крепко обнимает ее, и Лорак нежно целует единственную наследницу в щеку.

Напомним, что с отцом Софии певица разошлась еще в 2019 году. Но в этом году поклонники заподозрили звезду в воссоединении с экс-мужем – их не раз видели всех вместе в гостях.

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