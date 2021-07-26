«Два холостяка»: Харламов и Батрутдинов посмотрели «Давай поженимся!», лежа на одной кровати

Как отметил бывший муж актрисы Кристины Асмус, его друг тоже очень любит эту программу.

Шоумен и резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов в Instagram разместил забавное видео. На кадрах он со своим давним другом, юмористом Тимуром Батрутдиновым, лежит на одной кровати. Вместе они посмотрели популярную программу «Давай поженимся!», которая уже много лет идет на Первом канале.

«Браво, браво, браво! «Давай поженимся!» — браво! Сейчас несколько смущений. Во-первых, что мы с тобой в кровати. А, во-вторых, что мы смотрим «Давай поженимся!», — заявил Гарик Харламов.

«Понятно, с кем ты смотришь «Давай поженимся!». Два холостяка», — заметил со своей стороны Тимур Батрутдинов, после чего два друга принялись смеяться.

«Ничего особенного. Просто легкий каминг-аут. Тимур Батрутдинов тоже любит это дело». Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов нередко троллит в соцсетях данную программу. Особенно часто от него достается ведущей шоу — актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой.

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