«Лицо Давы в порядке»: Марданшин раскрыл подробности конфликта с Манукяном на шоу «Дом-2»

Теперь уже бывший участник «Дома-2» Саймон Марданшин в сторис Instagram раскрыл подробности своего конфликта с ведущим проекта Давидом Манукяном. Молодому человеку пришлось покинуть шоу, хотя он этого изначально делать вовсе не собирался.

Как отметил Марданшин, ему не понравилось, что Давид Манукян очень резко высказывается в адрес некоторых девушек на шоу. В какой-то момент он посчитал, что блогер ведет себя вызывающе и оскорбляет участниц. В итоге Марданшин захотел выяснить отношения с Давой на кулаках. Естественно, что после такого поступка его дни на проекте были сочтены.

«Я начал пыжить на Даву, Дава — на меня. Даже не знаю, в какой момент и после какого слова это произошло. Я с низкого старта сорвался на лобном месте, на него побежал. Я до него даже не дотронулся. Можете не переживать, лицо Давы в порядке, все винирчики на месте, все хорошо, но тем не менее осадочек остался». Саймон Марданшин

Напомним, что Саймон Марданшин после того, как его выгнали из шоу, вернулся в Кемерово. Там он общается с близкими людьми и отходит от последних событий, произошедших на телестройке.

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