Прогулка по саду: Пугачева в клетчатой рубашке и джинсовых шортах показала стройные коленки

Алла Пугачева во времена своей концертной деятельности часто выбирала наряды посвободнее. Балахонистые платья, длинные кардиганы, рубашки-разлетайки стали чуть ли не визитной карточкой стиля Примадонны. Но не так давно легенда эстрады отказалась от всего того, что скрывает фигуру, и теперь с удовольствием щеголяет в силуэтных одеждах и мини.

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На одной из фан-страничек появился снимок Примадонны, на котором она позирует в клетчатой рубашке и шортах-бермудах из денима. Звезда не постеснялась продемонстрировать открытые коленки и икры, впрочем, стройности ног 72-летней звезды можно лишь только восхититься. Что и сделали многие подписчики.

«Дай Бог всем так выглядеть в такие годы», «Супер», «Красота», «Умница , красавица, обожаю», «Девчушка», «Молодец, Алла, так держать», «Классная Алла Пугачева, душа молодая», «Какая классная Алла, вас и не узнать», — написали в комментариях.

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