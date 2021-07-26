Танец бедрами: Виктория Лопырева в белом секси-платье с бахромой эротично пустилась в пляс в ресторане

Модель Виктория Лопырева отмечает день рождения с друзьями в Бодруме.

26 июля свой день рождения отмечает модель Виктория Лопырева. По традиции, красотка проводит его за границей в компании друзей. На этот раз принимать поздравления девушка начала с полуночи.

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Лопырева отдыхает в Бодруме с подругами и решила пойти в ресторан. Для выхода в свет красотка облачилась в белоснежное секси-платье длины мини с бахромой на юбке. В какой-то момент девушке захотелось танцевать, и она пустилась в пляс, эротично двигая бедрами.

И в этот момент наступила полночь. Друзья уже были наготове, чтобы начать поздравления, появились свечи, торт и музыка, а также посыпались подарки, объятия и много теплых слов в адрес именинницы.

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