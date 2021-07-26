Нежные чувства: Стешу Маликову заметили в объятиях Кирилла Капризова в центре Москвы

Дочь певца Дмитрия Маликова – Стефания в этом году получила диплом журналиста МГИМО. Несмотря на возраст, а ей всего 21 год, уже несколько лет Стеша увлекается дизайном одежды и выпускает собственную линейку нарядов. Недавно ее заподозрили в романе в хоккеистом Кириллом Капризовым.
Официально об отношениях ни Стеша, ни Кирилл не объявляют, общими снимками в соцсетях не делятся. Хотя накануне Маликова показала в своем микроблоге момент отдыха на берегу речки, где фанаты могли рассмотреть мужские ноги.
На днях пару видели в центре Москвы. Они обнимались, гуляя на Большой Никитской. Об этом пишет «СтарХит».
Напомним, ранее Маликова состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева.