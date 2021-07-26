Нежные чувства: Стешу Маликову заметили в объятиях Кирилла Капризова в центре Москвы

Дочь певца Дмитрия Маликова – Стефания в этом году получила диплом журналиста МГИМО. Несмотря на возраст, а ей всего 21 год, уже несколько лет Стеша увлекается дизайном одежды и выпускает собственную линейку нарядов. Недавно ее заподозрили в романе в хоккеистом Кириллом Капризовым.

Официально об отношениях ни Стеша, ни Кирилл не объявляют, общими снимками в соцсетях не делятся. Хотя накануне Маликова показала в своем микроблоге момент отдыха на берегу речки, где фанаты могли рассмотреть мужские ноги.

На днях пару видели в центре Москвы. Они обнимались, гуляя на Большой Никитской. Об этом пишет «СтарХит».

больше по теме Неужели Кирилл Капризов? Стеша Маликова засветила на фото нового бойфренда Дочь известного композитора Дмитрия Маликова Стефания некоторое время назад начала встречаться с хоккеистом.

Напомним, ранее Маликова состояла в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева.

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