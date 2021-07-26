Девочка: Яна Рудковская сообщила о новом пополнении в семье

Музыкальный продюсер и светская львица Яна Рудковская – многодетная мать. Она воспитала двоих сыновей в первом браке с Виктором Батуриным, а теперь растит с нынешним мужем Евгением Плющенко двоих сыновей Сашу и Арсения. Причем, Плющенко-младшему только-только исполнилось 10 месяцев. Как он выглядит, публика узнала тоже не так давно.

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Семья Яны Рудковской постоянно растет. Знаменитость не останавливается на достигнутом и накануне представила еще одного члена своей ячейки общества. На этот раз уголок в доме и место в ее сердце досталось крошечному померанскому шпицу, которого еще даже не назвали никак. Рудковская показала малютку в stories своего микроблога – они вместе с Евгением Плющенко понежничали с пушистиком.

«Похожа на Мотю. Хороша», — заключил глава семьи.

Судя по обращению, новый член семьи размером с ладошку – девочка. Очевидно, Рудковская не смогла смириться с недавней потерей – у них не стало давнего верного питомца Панчо. И продюсер оказалась готова к новому пушистику.

Кстати, Рудковская мечтает о дочке, и кто знает, возможно, это ее первый шаг на пути к исполнению желания.

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