«Приобрести можно будет в метро»: дочь Ренаты Литвиновой представит коллекцию одежды

Единственной дочери Ренаты Литвиновой – Ульяне Добровской 26 июля исполняется 20 лет. Она уже успела попробовать себя в роли актрисы. Знаменитая мама сняла ее в картине «Северный ветер», которую представила публике в прошлом году. Теперь же девушка представит свою коллекцию одежды.

«Это так называемый мерч. Приобрести его можно будет в московском метро. А пока 30 июля пройдет модный показ. Это тяжелая задача, она вся в нерве, ведь делает целую коллекцию!», — цитирует Литвинову «Комсомольская правда».

Добавим, на подиуме появится и сама Рената в качестве модели.

По словам режиссера, Ульяна учится в Королевской академии искусств в Антверпене. Пока она видит себя в качестве художника или арт-дизайнера.

Смотрите также: