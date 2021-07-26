Для ровного загара: Ани Лорак на пляже сверкнула «ложбинкой греха» на солнце

В разгар отпусков звезды спешат как следует отдохнуть, и желательно за пределами страны. Например, супруги Юдашкины, Валентин и Марина, улетели в Грецию. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин с молодой женой Лианой направились в Италию, где, кстати, проводит отпуск семья Александра Малинина. Много «наших» и в Турции. Армию туристов в Бодруме пополнила и певица Ани Лорак.

Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) улетела на Эгейское море в Бодрум вместе с дочкой и друзьями. В день прилета звезда поспешила насладиться солнышком и морем, отправившись загорать.

Красотка Лорак не стала долго томить подписчиков в ожидании кадров с моря и поделилась селфи с пляжа о том, как загорает. Для ровного загара Лорак спустила лямки лифа бикини, лежа спиной к солнцу, и сверкнула «ложбинкой греха» в кадре.

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