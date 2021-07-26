Синхронистка: Наташа Королева в алом бикини с лифом-бандо устроила показательные выступления в море

Певица Наташа Королева отдыхает в Бодруме с мужем Сергеем Глушко и подругами.

Звезда 90-х Наташа Королева и сейчас остается одной из самых популярных и востребованных артисток на эстраде. Исполнительнице 48 лет, но это не мешает ей радоваться жизни, наслаждаться летом и постить снимки и видео в купальнике.

Сейчас Наташа Королева вместе с мужем Сергеем Глушко и подругами отдыхает в Бодруме – турецком курорте на берегу Эгейского моря. Накануне артистка повеселилась в воде, устроив показательные выступления по синхронному плаванию.

Королева в алом бикини с лифом-бандо, умело удерживаясь на волнах, возглавила команду синхронисток. Ритмично двигаясь, она с подругами продемонстрировала умение двигаться в воде одновременно, а также снова обратила внимание подписчиков на свои пышные формы в купальнике.

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