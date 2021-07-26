Модный выход: Бузова в платье с трендовым принтом мильфлер и безразмерной джинсовке встретилась с подругой

Певица и телеведущая Ольга Бузова за месяц отсутствия в Москве успела невероятно соскучиться по родным, близким и друзьям. В первый день после возвращения девушка поспешила сначала уладить рабочие вопросы, а уже к вечеру начала планировать встречи с друзьями.

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Одной из первых долгожданное рандеву с Бузовой получила ее давняя подруга, жена футболиста Павла Погребняка Мария. Девушки дружат очень давно и обожают друг друга, защищают и отстаивают, если нужно.

При встрече Бузова подарила Погребняк букет цветов, засыпала кучей комплиментов и повела в ресторан. Для встречи телеведущая нарядилась в платье с модным цветочным принтом мильфлер и безразмерную джинсовую куртку.

Напомним, в Африке Ольга Бузова провела несколько недель. Там она снимала новый проект для телеканала ТНТ, который зрители увидят уже в новом сезоне.

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