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Модный выход: Бузова в платье с трендовым принтом мильфлер и безразмерной джинсовке встретилась с подругой

Телеведущая Ольга Бузова и жена футболиста Мария Погребняк отправились в ресторан.

Модный выход: Бузова в платье с трендовым принтом мильфлер и безразмерной джинсовке встретилась с подругой
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова за месяц отсутствия в Москве успела невероятно соскучиться по родным, близким и друзьям. В первый день после возвращения девушка поспешила сначала уладить рабочие вопросы, а уже к вечеру начала планировать встречи с друзьями.

Одной из первых долгожданное рандеву с Бузовой получила ее давняя подруга, жена футболиста Павла Погребняка Мария. Девушки дружат очень давно и обожают друг друга, защищают и отстаивают, если нужно.

При встрече Бузова подарила Погребняк букет цветов, засыпала кучей комплиментов и повела в ресторан. Для встречи телеведущая нарядилась в платье с модным цветочным принтом мильфлер и безразмерную джинсовую куртку.

Мария Погребняк и Ольга Бузова
Мария Погребняк и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/mariapoga_/

Напомним, в Африке Ольга Бузова провела несколько недель. Там она снимала новый проект для телеканала ТНТ, который зрители увидят уже в новом сезоне.

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