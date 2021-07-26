Чувства переполняют: Королева нежно прильнула к Тарзану на совместном фото

В прошлом году Наташа Королева и Тарзан едва не расстались. Певица уличили танцора в измене, но смогла найти в себе силы, чтобы сохранить брак. Позже пара отправилась на съемки реалити-шоу на Занзибар, там же сняла кадры для совместного нового клипа «Гори, гори», который был представлен фанатам в начале этого года.

В своем Instagram Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, поделился совместным снимком с женой. На фото он обнимал Королеву, которая нежно примкнула к его торсу.

Напомним, недавно Наташа стала ведущей музыкального чарта на развлекательном телеканале. Компанию ей составил сын Архип, который, к сову, тоже занялся музыкальной карьерой. Молодо человек уже перепел знаменитый хит мамы и ее первого мужа «Дельфин и Русалка».

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