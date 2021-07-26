С хрустальной короной и на белом коне: Орбакайте в розовом платье принцессы запечатлелась верхом

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте по прилете в Москву из Нью-Йорка, где проживает последние годы с семьей, сразу же приступила к съемкам в новом фильме – «Любовь-морковь» с Гошей Куценко получила очередное продолжение.

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Кроме того, в рабочем графике актрисы множество других проектов. Например, театральная постановка «Двое на качелях» в «Современнике». Кадры еще одной задумки звезда показала в микроблоге. Орбакайте в образе принцессы – с хрустальной короной на голове, на белом коне и в прекрасном розовом наряде с открытыми плечами позирует верхом.

Что это за проект, Орбакайте не раскрывает, но уже понятно, это будет сказка. Кстати, чудес и в реальной жизни у звезды случается довольно много, главное, уверена она, их уметь замечать. Как, например, недавно на съемочной площадке, когда сквозь жалюзи на нее полился волшебный солнечный свет, поразивший ее красотой.

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