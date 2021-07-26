«У нас прекрасное чувство юмора»: Рудковская похвасталась успехами Арсения

В прошлом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз. У Гном Гномыча появился братик, которого назвали Арсений. Накануне мальчику исполнилось десять месяцев, о чем продюсер сообщила в своем Instagram, поделившись кадрами малыша.

«Арсюше сегодня десять месяцев! Мы уже умеем говорить «да» и у нас прекрасное чувство юмора!», — написала Рудковская.

Фанаты пришли в восторг.

«Сладкий малыш! Какой блондинчик! Какой красавец растет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Яна и Евгений Плющенко крестным малыша. Его крестным отцом стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе, а мамой – дизайнер Наталья Якимчук.

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