«Неаппетитные блины»: Волочкову в бикини раскритиковали в Сети за неэстетичные фото

45-летняя балерина Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Греции. Звезда мало бывает на море, что на нее похоже, но зато компенсирует это бассейном, регулярно принимая водные процедуры. Не забывает красотка делиться и снимками в купальнике.

На этот раз Волочкова примерила красное бикини. Позируя в бассейне, она сделала несколько снимков, и все их запостила в свой микроблог:

«Купание выходного дня. Яркие Краски солнечной Греции», — подписала снимки балерина.

Однако, в комментариях Волочкову раскритиковали за якобы неэстетичные фотографии. Многим не понравились ракурсы, позы и купальник балерины:

«Неаппетитные блины», «Ну есть же красивые купальники, с красивыми лифами. Можно же подобрать. Зачем эти треугольники пошлые», «И в чем же тут яркость?», «Настя вам нужно одевать купальник с чашечками так будет лучше, а то свисают не красиво», «Где красота?», «Красота это ты со своими висюльками? Ты хоть слышала, что есть купальники с поддерживающими разными штуками?», — негодуют в комментариях подписчики.

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