«Никогда ничего не бойтесь»: располневшая Бузова скрыла фигуру длинным платьем с пышной юбкой

Телеведущая месяц провела в Африке и теперь вернулась с лишними объемами.

Ольга Бузова, наконец, вернулась в Москву спустя почти месяц отсутствия. Девушка улетала в Африку, чтобы принять участие в новом телепроекте канала ТНТ. С собой по возвращении она привезла сотни часов отснятого материала, кучу ярких эмоций от увиденного в саване, а также лишние сантиметры на талии.

О том, что девушка поправилась, подписчики заметили после ее регулярных снимков в бикини и ракурсов, в которых все тайное становится явным. Похоже, саму Бузову это не устраивает, и девушка спешит спрятать лишнее под просторными одеждами.

Накануне красотка нарядилась в длинное платье с цветочным принтом, которое визуально скорректировало фигуру свободной многослойной юбкой. В таком наряде красотка успела покачаться на качелях, где сняла ролик для соцсети в духе «Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас», а потом отправилась к подруге на долгожданную встречу. С Марией Погребняк они не виделись очень давно.

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