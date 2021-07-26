«Такая богиня!»: Галкин не сдержал эмоций при виде 62-летней жены Юдашкина в бикини

Бизнес-леди Марина Юдашкина с мужем-кутюрье отдыхают в Греции. Светская львица поделилась снимками в купальнике.

Прославленный отечественный кутюрье Валентин Юдашкин с женой Мариной вновь улетели заграницу. На сей раз для того, чтобы основательно отдохнуть. Пара выбрала греческий курорт Кефалония на западе Греции и наслаждается тишиной и красотой на острове в Ионическом море.

Марина Юдашкина периодически рассказывает подписчикам, какие достопримечательности они с Валентином посетили. На этот раз светская львица поведала о том, что название острова связано с родом Одиссея, а именно его пращуром, древнегреческим героем Кефалом.

При этом Юдашкина позировала в зеленом бикини, обтянув упругие бедра розовым парео, намокшим от воды, — она предстала в море на фоне грота. Среди подписчиков в треде под фото отметился Максим Галкин, муж ее подруги Аллы Пугачевой. И он не стал сдерживать эмоций при виде красоты Марины.

«Какая уж тут мифология дней минувших, когда такая богиня прям сейчас стоит!», — восхищенно оценил Юдашкину Галкин.

К слову, Юдашкины и Пугачева с Галкиным дружат более четверти века. Они регулярно бывают в гостях друг у друга и отмечают вместе праздники и дни рождения.

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