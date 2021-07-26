«Ей это совершенно не мешает»: Гузеева оправдалась за совместный отдых с взрослой дочерью

Среди знаменитостей не многие решили остаться провести отпуск в России, многие все же предпочли заграничные курорты. Но Лариса Гузеева с 20-летней дочерью Ольгой Бухаровой выбрали отечественный отдых и улетели на море.

Телеведущая много рассказывает о своих отпускных буднях в микроблоге, показывает дочку и ее приключения. Однако поддержки от подписчиков не получила – большинство онлайн-поклонников осудили женщину за совместный отдых с взрослой дочкой. Якобы, у девушки уже должна быть своя жизнь. И телесваха поспешила оправдаться:

«Я больше всего на свете любила свою мамочку и мы жили вместе и я до последнего её вздоха была рядом- я была ее хвостиком, что не мешало мне влюбляться, делать карьеру, рожать детей. Это любовь. И с дочерью у меня любовь и ей это совершенно не мешает проживать свою жизнь. Так бывает», — объяснила Гузеева.

Телеведущая подчеркнула, что живет для детей. И именно в этом видит свое счастье. К слову, у 62-летней Гузеевой помимо дочери есть еще взрослый сын, 29-летний Георгий от брака с актером Кахой Толордавой.

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