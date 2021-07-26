«Подсолнухи с тюльпанами»: Наташа Королева в алом бикини сверкнула выдающимися формами

Певица Наташа Королева проводит отдых в Бодруме и веселится с подругой.

Многие знаменитости сейчас улетели в отпуск. Большинство выбрало зарубежные курорты и наслаждается сервисом и гостеприимством, теплым морем и отличной компанией. Наташа Королева с мужем и подругой улетела в Бодрум – турецкий курорт, в котором побывали за последнее время многие звезды.

Позитива Королевой не занимать. Звезда каждый день придумывает что-то новое-веселое, отжигает на море и делится позитивом со своими подписчиками.

«Дико тусим!», — сообщает певица, публикуя очередное видео с отдыха.

На кадрах звезда в красном бикини, демонстрируя как бы невзначай свои выдающиеся формы, снимает видео для TikTok про перемещение. Подписчики оценили.

«Классная тусовка, Наталья!», «Классно», «Супер красотки», «Наталья всегда мне нравится. Красавица, идеальная фигура и прикольная. Посмотришь на нее и настроение поднимается. Подсолнухи с тюльпанами!», «Зажигалочка», «Наташка, опять хулиганишь», «Вот было бы так в реальной жизни — раз, и ты уже на островах», — пишут в комментариях.

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