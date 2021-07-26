Закрыл лицо руками: пятилетняя дочка от Бородиной застала Омарова врасплох неудобным вопросом про развод

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров разводятся. У пары есть общая пятилетняя дочка, а также дети от предыдущих отношений. И все они, очевидно, переживают распад семьи. И вопрос пятилетней Теоны, которым она застала врасплох отца, — лишнее тому подтверждение.

Курбан Омаров уже давно не живет с семьей, поэтому в выходные старается видеться с дочкой падчерицей, заезжает за ними и везет весело проводить время. Накануне они прокатились на яхте по реке, и в какой-то момент маленькая Тея решила поиграть в вопрос-ответ и взяла телефон, чтобы снять на видео участников. И в какой-то момент ее следующим вопросом оказался: «Готов бросить свою вторую половинку?».

Вопрос сначала не был адресован кому-то конкретному, но Курбан заулыбался и занервничал. А когда дочь сделала «контрольный выстрел», то есть задала его прямиком отцу, она посмеялся, промолчал, а потом назвал ее самым хитрым существом на свете. И закрыл лицо руками.

«Переживает девчонка. Прям голос дрожит», «Обалдеть. Папа это шах и мат», «Не бросай свою половинку! Вы классная пара и Родители! Уберите гордость оба, вы же умные!!! Берегите, что вы есть друг у друга», «А не ответил на вопрос дочки», «Неловкое положение конечно… нет у него теперь половинки , поэтому и молчит», «Какая проницательная девочка», — пишут в комментариях.

Напомним, Омаров и Бородина решили расстаться спустя шесть лет брака. Причина неизвестна, Ксения уже переписала особняк на маму и подсчитала, что станет официально свободная уже в сентябре.

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