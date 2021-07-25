«Вова, не спускай с него глаз»: Подольская и Пресняков поиграли с маленьким сыном Ваней в опасную игру

Владимир Пресняков и Наталья Подольская покатали малыша на качелях, ничем его не закрепив.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская совсем недавно вернулись с отдыха в Турции. Но Москва звездной пара быстро наскучила, и они вновь решили устроить себе каникулы на море. Вместе с двумя сыновьями Темой и Ванечкой Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились в Грецию, где сейчас чиллят многие российские знаменитости.

Звездное семейство проводит много времени у воды и постоянно общается со своими наследниками, окружая их любовью и заботой.

Так, маленького Ванечку Наталья Подольская и Владимир Пресняков не доверяют никому и сами на отдыхе опекают сына.

В микроблоге Владимир Пресняков поделился видео, как они с Натальей Подольской качают Ваню на качелях.

«Вот так вот ребенок катается. Твоя репка», — говорит Наталья Подольская за кадром.

Малыш сидит один на качелях. Кажется, одно неловкое движение, и он может выскользнуть оттуда. Папа страхует мальчика впереди, сзади стоит мама с камерой.

«Вова, не спускай с него глаз. Чтобы он никуда не свалился», — строго говорит мужу Наталья Подольская.

Тот ее уверяет, что ничего плохого с сыном не случится.

Смотрите также: