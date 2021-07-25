«Загарчик ложится»: Волочкова в красных микро-трусиках эротично прилегла на газон, засветив наливные бедра

Балерина Анастасия Волочкова демонстрирует свои прелести на отдыхе в Греции.

Звезда балета и мастерица эпатажа Анастасия Волочкова эти июльские дни проводит в Греции, где наслаждается прекрасной погодой и роскошной природой. Не забывает она при этом демонстрировать и собственную красоту.

Анастасия Волочкова, которой удалось сбросить лишние килограммы, сейчас, кажется, находится в своей лучшей форме. Судя по всему, балерина довольна собой и тем, как выглядит, и старается, чтобы это знали и видели все.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась фото, на котором запечатлена во время принятия солнечных ванн на территории отеля в Греции.

Блондинка облачена в ярко-красный бикини с микро-трусиками. Анастасия Волочкова эффектно прилегла на газоне, расположившись так, чтобы были видны все достоинства ее стройной и подтянутой фигуры.

«Кажется, загарчик ложится», — подписала кадр Анастасия Волочкова.

Аудитория балерины разделилась на два лагеря – одни делают ей комплименты, вторые пишут гадости.

«Очередной приступ эксгибиционизма», «Что-то опять трусы не по размеру», «Шикарная, великолепная девушка! Так держать, Настя!», «Анастасия, супер! Животик к позвоночнику прилип», «Наконец-то, купальник недешевый», — высказываются в Сети.

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