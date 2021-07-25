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Сладкая парочка: Андрей Малахов и его жена нежно прильнули друг к другу на пляже в Греции

Известный телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева всегда вместе проводят отпуск.

Сладкая парочка: Андрей Малахов и его жена нежно прильнули друг к другу на пляже в Греции
Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Фото: Global Look Press

Популярный телеведущий и шоумен Андрей Малахов и его жена, издатель российской версии журнала ELLE Наталья Шкулева в будни не могут насладиться общением друг с другом. Оба много работают, все свое время отдавая профессии и самореализации. Но зато  праздники и отпуска Андрей Малахов и Наталья Шкулева проводят только вместе.

Пара обожает путешествовать. И в эти дни находится в Греции, сочетая пляжный и познавательный отдых и наслаждаясь обществом друг друга.

В сторис микроблога жена Андрея Малахова поделилась совместным с ним селфи. Наталья Шкулева запечатлела себя и мужа во время принятия солнечных ванн на пляже.

Супруги нежно прильнули друг к другу, явно давая понять, что их отношения не лишены страсти, эмоций и чувственности. Оба стараются насладиться каждой минутой проведенной вместе в стране, где много солнца.

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отдыхают в Греции
Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой отдыхают в Греции. Фото: instagram.com/natashashkuleva/

Стоит отметить, что в этом году в Греции побывали многие звезды российского шоу-бизнеса. Там уже отметились рэпер Тимати, поп-король Филипп Киркоров, музыкальный продюсер Пашу со своей женой, исполнительницей Ханной, актриса Анна Михалкова с семьей и многие другие.

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Андрей МалаховАндрей Малахов и Наталья ШкулеваГрециязвездный отдыхНаталья Шкулеваотпуск