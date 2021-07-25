«Лицо похудело, остальное – нет»: Ольга Картункова поправилась на семь килограммов ради новой роли

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова спокойно относится к набранному весу. Она уверена, что сможет его сбросить.

Звезда команды КВН « ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова известна своей фактурной внешностью. Усилием воли из женщины весомых достоинств она превратилась в даму в теле, которой оставался всего один шаг до стройности.

Но искусство требует жертв. Режиссеры приглашают Ольгу Картункову на роли корпулентных дам. Звезда рассказала в микроблоге, что ради нового проекта ей пришлось набрать вес.

«Ракурс очень важен! Лицо похудело чуть, грим отметил. А остальное — нет. Сериал +7 кг. Так надо. Потом минус. Будем худеть вместе, буду цифры скидывать. Дальше — больше в работе, меньше в весе», — оптимистично настроена Ольга Картункова.

Поклонники звезды шоу «Однажды в России» признаются, что восхищены ее смелостью и силой воли. Они бы так не смогли!

«Красотка в любом весе!», «Самая талантливая и обаятельная!», «Красота неземная», «Как вы это делаете? У меня не получается ни на пару килограммов похудеть. Вы молодец», — делают Ольге Картунковой комплименты ее фанаты.

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