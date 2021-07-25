«Великий пример красоты и неповторимости»: Данила Козловский показал свою молодую и красивую маму

Актер и режиссер Данила Козловский поделился на своей страничке в Instagram селфи, на котором предстал вместе со своей мамой. Сделал он это не просто так, а в честь юбилея своей родительницы. Надежде Николаевне Звенигородской исполнилось семьдесят лет. Данила Козловский признался, что восхищен красотой и молодостью своей мамы.

«Сегодня моей великой маме 70 лет. Круто, когда мама на фото моложе, чем ты. А если серьезно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости. Спасибо тебе за все! Я тебя очень люблю», — написал под фото Данила Козловский.

Мама звезды предстала на фото в голубом летнем платье, ее шею украсили нитки жемчуга. Волосы Надежды Николаевны распущены и золотистыми локонами ниспадают ей на плечи.

Поклонники Данилы Козловского восхитились красотой его мамы и пожелали Надежде Николаевне долгих лет жизни.

«С днем рождения красивую, чудесную женщину», «Дай бог ей здоровья и долгих лет жизни», «Красотка!», «Семьдесят? Выглядит шикарно!» — высказываются в Сети.

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