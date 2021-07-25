«Жить одним тобой»: фанаты «Спартака» поддержали певицу МакSим на игре команды в Казани

Болельщики устроили перформанс перед матчем на стадионе в городе, где родилась певица МакSим.

Популярная вокалистка, 38-летняя Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом, как певица МакSим уже второй месяц борется с пневмонией.

Рядом со звездой находятся лучшие врачи. И по последней информации, которую до поклонников доносит пиар-директор певицы МакSим Яна Богушевская, в состоянии вокалистки наметились позитивные сдвиги. Между тем, врачи по-прежнему не берутся делать прогнозов о дальнейшем развитии ситуации.

Тем временем, певицу МакSим поддерживают ее преданные поклонники по всей стране. Они устраивают флешмобы и перформансы. Очередное такое мероприятие состоялось накануне в родном городе певицы МакSим Казани.

В столице Татарстана прошел мачт между командами «Спартак» и «Рубин». Перед началом игры фанаты красно-белых поддержали певицу МакSим. Они держали в руках баннер с надписью – строкой из ее песни.

«Мы так привыкли жить одним тобой», — гласила надпись.

Снимок появился в официальном аккаунте ФК «Спартак» в Instagram.

«Город, где все началось. Здоровья, МакSим!» — написано под фото.

Подписчики тут же отреагировали на перформанс. Многие в комментариях пишут тексты песен МакSим, желая певице скорейшего выздоровления.

«Здоровья», «Поправляйся!», «Выздоравливай, Марина», «Дай бог, чтобы все обошлось! Здоровья», — высказываются в Сети.

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