«Он тихо ждать не будет»: Татьяна Волосожар показала, как кормит грудью маленького сына Тео

Фигуристка Татьяна Волосожар искренне не понимает, как может раздражать женщина, кормящая своего ребенка.

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в конце мая подарила своему супругу Максиму Транькову сына Теодора. Малышу, который стал вторым ребенком пары, скоро исполнится два месяца. Родители пока не показывают лица наследника поклонникам.

Между тем, Татьяна Волосожар снимки с сыном довольно часто размещает в микроблоге. На этот раз молодая мама показала, как кормит маленького Теодора грудью. Татьяна Волосожар призналась, что периодически ей приходится делать это публично, и она искренне не понимает тех, кто осуждает женщин, поступающих также, как она.

«Когда кормила Лику, я как-то очень сильно заморачивалась. А сейчас, где мне надо покормить ребенка, там и покормлю. Он тихо ждать не будет», — поделилась Татьяна Волосожар.

Она добавила, что никого не призывает обнажать грудь посреди площади. Но в том, чтобы покормить малыша, который проголодался, здесь и сейчас, не видит ничего предосудительного.

«Неужели реально есть люди, которых раздражают кормящие рядом мамы? Что в этом может раздражать вообще?» — недоумевает Татьяна Волосожар.

Поклонники заявили ей, что такие люди есть, и даже среди ее подписчиков. Некоторые признались, что им неприятно наблюдать за процессом кормления, поскольку они считают его сугубо интимным.

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