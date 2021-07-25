«Секси! Лифчик аж по швам трещит»: Кошкина в трусах с бантиками дерзко выпятила крепкие груди

Яна Кошкина раззадорила поклонников «сочным» фото в алом мини-бикини. Ведущая программы «Короли фанеры» покрасовалась в бассейне в сексапильных трусиках с бантиками-подвязками, а пышная крепкая грудь светской львицы едва помещалась под лифом. Соведущая Павла Прилучного не только блеснула «ложбинкой греха», но и засветила аппетитные бедра. При таком внушительном бюсте Яна обладает тонкой изящной талией.

Напомним, что Яна Кошкина как приглашенная звезда участвовала в проекте «Голос» на Первом канале. Примечательно, что красавица-брюнетка сумела покорить своим вокалом даже Александра Градского. Мэтр был готов повернуться на слепых прослушиваниях к исполнительнице. Но все-таки передумал. Если первые ноты, на удивление самой Яны, были чистыми, то дальше звезда допустила нелепые огрехи. И в итоге никого к себе из наставников не развернула.

«Плюс несколько килограммов, но ничего, это ненадолго!! Скоро на диету», — отметила теледива. «Такую сразу украдут в султанский гарем», «Какие роскошные прелести», «Фигурка — топчик», «Ауф! Горячая мамасита», «Не видим тут лишних килограммов — выглядите шикарно!», «Ой, да где тут лишний вес?! Стройняшка», «Фигурка точеная», «Секси! Лифчик аж по швам трещит», «Такая в гареме стала бы султаншей», — пишут фолловеры.

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