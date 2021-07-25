Ужин при свечах: Юлия Проскурякова в наряде цвета ванили с воротником-акулой предстала в ресторане в Юрмале

Звездная пара Игорь Николаев и Юлия Проскурякова обожают Юрмалу, здесь у супругов есть недвижимость – апартаменты в центре города, в непосредственной близости к морю. К тому же, почти шесть лет назад в Юрмале родилась дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника, девочке скоро исполнится шесть лет. Наследница звездной пары тоже любит этот балтийский курорт.

больше по теме Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами Игорь Николаев и Юлия Проскурякова привезли наследницу Веронику на ее родину.

Именно здесь сейчас и находится все именитое семейство. Подробностей своего отдыха в Юрмале Игорь Николаев и Юлия Проскурякова не раскрывают. Супруга композитора изредка делится фото в сторис микроблога, сделанными во время отпуска в Юрмале. Так, Юлия Проскурякова немного сменила имидж, доверив свои волосы юрмальским стилистам. Теперь они у нее немного короче.

Накануне, вероятно, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поужинали в одном из ресторанов Юрмалы. В сторис Юлии появилось фото, на котором она запечатлена за столом, сервированным красивой посудой, перед ней – зажженная свеча. Для похода в ресторан Проскурякова облачилась в наряд цвета ванили с воротничком-акулой, или, как его еще называют, воротником-визиткой.

Такой воротник вошел в моду в двадцатых годах прошлого века, благодаря английскому графу Кенту. Он пришивается к большинству мужских рубашек, любят украшать им свои наряды и женщины.

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