«Ты вообще что ли, Полин?»: Гагарина в расстегнутых шортах и с растопыренными ногами возмутила поклонников

Певица Полина Гагарина имеет реноме милой, интеллигентной девушки, но при этом очень сильной и обладающей чувством собственного достоинства.

Но последний демарш звезды, кажется, нанес сильный, а вероятно, и неисправимый удар по годами создаваемому имиджу.

На видео, которое Полина Гагарина разместила в микроблоге, она предстала в образе вальяжной и даже развязной девицы, что немало напугало ее подписчиков.

«Скоро новый хит! Запоминаем слова», — подписала коротенький ролик вокалистка.

В кадре она предстала в красном асимметричном топе и расстегнутых шортах. Полина Гагарина нечленораздельно пропела текст, при этом у нее нехарактерная мимика на лице, а в финале звезда и вовсе высовывает язык и издает неприличный звук.

Поклонники признались, что удивлены увиденным. Такого они от Полины никак не ожидали!

«Что это было?», «Каков смысл этого произведения музыкального искусства? Не разобрала слов», «Ты вообще что ли, Полин?», «Взгляд неадекватный», «Как это теперь развидеть?», «Это видео точно не стоило выкладывать. Все страшно. И вид, и песня», — обсуждают в Сети.

Стоит отметить, что за последнее время Полина Гагарина уже второй раз неприятно удивляет поклонников. Ранее она устраивала дефиле в наряде стриптизерши.

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